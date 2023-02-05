Незаконні мігранти з території Білорусі знову намагаються потрапити до Польщі

Нелегальні біженці "штурмують" кордон Євросоюзу

Незаконні мігранти з території Білорусі знову намагаються потрапити до Польщі
© Instagram/fabioerdos

У Польщі фіксують зростання кількості нелегальних мігрантів, які хочуть потрапити до країни через кордон з Білоруссю. Потік нелегалів, цілеспрямовано організований білоруською владою, знову збільшується, повідомляє Прикордонна Служба Польщі.

Повідомляється, що протягом всього останнього тижня польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегалів потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю та вимушені їм протидіяти.

Минулої суботи 31 особа намагалася незаконно потрапити до країни, у п'ятницю – 55, у четвер – 46. Найбільше мігрантів зафіксували минулої неділі - 76 осіб за добу. Серед них в основному зустрічаються громадяни Туреччини, Сирії, Ірану, а також країн Африки.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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