Незаконні мігранти з території Білорусі знову намагаються потрапити до Польщі

У Польщі фіксують зростання кількості нелегальних мігрантів, які хочуть потрапити до країни через кордон з Білоруссю. Потік нелегалів, цілеспрямовано організований білоруською владою, знову збільшується, повідомляє Прикордонна Служба Польщі .

Повідомляється, що протягом всього останнього тижня польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегалів потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю та вимушені їм протидіяти.

Минулої суботи 31 особа намагалася незаконно потрапити до країни, у п'ятницю – 55, у четвер – 46. Найбільше мігрантів зафіксували минулої неділі - 76 осіб за добу. Серед них в основному зустрічаються громадяни Туреччини, Сирії, Ірану, а також країн Африки.