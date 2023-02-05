У Білорусі управління Слідкому екстрено згортає діяльність: опубліковано документ

Так зване "Управління слідчого комітету" по Гомельській області Білорусі, де завершилися спільні з Росією льотно-тактичні навчання, збирається евакуюватися. Для цього закуповують 30 мішків брезентових мішків для документів.

Відповідний документ із держзакупівель опублікував місцевий Telegram-канал "Флагшток — Гомельщина".

За умовами держзакупівлі, Слідкому Гомельської області терміново знадобилося 30 брезентових мішків розміром 100х75 сантиметрів із ручками "для евакуації документів". У графі "мета придбання" зазначено "для потреб", інформує Апостроф.

"Інших закупівель таких мішків для білоруських держустанов виявити не вдалося - ймовірно, це перша така закупівля", - йдеться у повідомленні.

Подібні закупівлі виявились у Бєлгородській області РФ, де у вересні минулого року прокуратура закупила близько 300 "мішків для евакуації документів". Бєлгородська та Гомельська області межують з Україною.

Такі мішки використовують для зручної евакуації важливих документів у екстремальних ситуаціях: пожежа, стихійне лихо, збройний напад на військовий об'єкт.


Катерина Глянько, Апостроф





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