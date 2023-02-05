WP: Чому шпигунська повітряна куля Китаю з’явилася в небі США саме зараз?
Збитий китайський пристрій може, зрештою, принести більшу користь Вашингтону, ніж Пекіну, інформує
Розвідувальні аналітики відрізняють таємниці від загадок. Дивна китайська повітряна куля пролетіла над США, після чого її збили у неділю над атлантичним узбережжям. І цей епізод містить в собі обидва елементи.
Публічне видовище того, як шпигунська повітряна куля пролітає над Америкою, стало приниженням для адміністрації Джо Байдена. Але адміністрація може заявити, що вона чекала найкращий момент, щоб знищити апарат і захопити його таємний вантаж. А цей дивний випадок стане корисним для розвідки США. Про це в статті для
Республіканці стверджують, що адмінстрація Байдена продемонструвала слабкість, дозволивши китайському пристрою зайти в повітряний простір США. Чиновники ж у відповідь вказують на те, що адміністрація Дональда Трампа взагалі ніяк не відреагувала на кілька схожих випадків. Втім, тоді кулі не літали так довго чи настільки далеко. Вони навіть не досягали континентальної частини США.
Ігнатіус пропонує розглянути розвідувальні деталі випадку з повітряною кулею Китаю, озвучені чиновником США, який має знання про подію з перших уст.
Частина про таємниці. Китай запускає розвідувальні повітряні кулі вже багато років. В Пентагоні сказали, що в суботу ввечері в світі літали п’ять таких китайських апаратів. А за останнє десятиліття Пекін провів 20-30 таких запусків по всьому світі. Повітряні кулі не збирають більше розвідувальних даних, ніж китайські супутники на низькій орбіті Землі. Однак, вони можуть висіти довше над цілями, такими як місце базування МБР в Монтані, над яким китайський апарат пролетів кілька днів тому. Однак, повітряні кулі не стаціонарні. І їхня здатність збирати сигнали не сильно відрізняється від можливостей інших систем, доступних Китаю, - сказав чиновник Пентагону.