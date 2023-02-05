WP: Чому шпигунська повітряна куля Китаю з’явилася в небі США саме зараз?

Розвідувальні аналітики відрізняють таємниці від загадок. Дивна китайська повітряна куля пролетіла над США , після чого її збили у неділю над атлантичним узбережжям. І цей епізод містить в собі обидва елементи.

Публічне видовище того, як шпигунська повітряна куля пролітає над Америкою, стало приниженням для адміністрації Джо Байдена. Але адміністрація може заявити, що вона чекала найкращий момент, щоб знищити апарат і захопити його таємний вантаж. А цей дивний випадок стане корисним для розвідки США . Про це в статті для Washington Post пише американський письменник і журналіст Девід Ігнатіус. Він зауважує, що політичні сутички навколо китайської повітряної кулі вже почалися у Вашингтоні.

Республіканці стверджують, що адмінстрація Байдена продемонструвала слабкість, дозволивши китайському пристрою зайти в повітряний простір США . Чиновники ж у відповідь вказують на те, що адміністрація Дональда Трампа взагалі ніяк не відреагувала на кілька схожих випадків. Втім, тоді кулі не літали так довго чи настільки далеко. Вони навіть не досягали континентальної частини США .

Ігнатіус пропонує розглянути розвідувальні деталі випадку з повітряною кулею Китаю, озвучені чиновником США , який має знання про подію з перших уст.