США запровадили санкції проти керівництва іранської компанії-виробника безпілотників

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти керівництва іранського підприємства з виробництва безпілотників — це новий каральний захід у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для її війни проти України, повідомляє CNN .

Компанія Paravar Pars вже перебувала під санкціями США і ЄС за виробництво безпілотників для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Міністерство фінансів США націлилося на раду директорів компанії, під нові санкції потрапили вісім осіб.

Відомство також ідентифікувало два іранських судна. IRIS MAKRAN - «нафтовий танкер, який був переобладнаний для військово-морських операцій», але все ще має можливість запускати безпілотні літальні апарати (БПЛА), наразі здійснює міжнародний рейс, згідно з повідомленням Мінфіну США . У відомстві зазначили, що танкер супроводжує військовий фрегат IRIS DENA (DENA).