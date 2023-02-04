США запровадили санкції проти керівництва іранської компанії-виробника безпілотників

Йдеться про компанію Paravar Pars.

США запровадили санкції проти керівництва іранської компанії-виробника безпілотників
© Економічна правда

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти керівництва іранського підприємства з виробництва безпілотників — це новий каральний захід у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для її війни проти України, повідомляє CNN.

Компанія Paravar Pars вже перебувала під санкціями США і ЄС за виробництво безпілотників для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Міністерство фінансів США націлилося на раду директорів компанії, під нові санкції потрапили вісім осіб.

Відомство також ідентифікувало два іранських судна. IRIS MAKRAN - «нафтовий танкер, який був переобладнаний для військово-морських операцій», але все ще має можливість запускати безпілотні літальні апарати (БПЛА), наразі здійснює міжнародний рейс, згідно з повідомленням Мінфіну США. У відомстві зазначили, що танкер супроводжує військовий фрегат IRIS DENA (DENA).

«Іранські підприємства продовжують виробляти БПЛА для КВІР та збройних сил Ірану. У більш широкому сенсі, Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Сполучені Штати продовжуватимуть рішуче атакувати всі елементи іранської програми БПЛА», - йдеться у заяві заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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