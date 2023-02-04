Чоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилося

На Житомирщині чоловік уклав фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

За даними слідства, знайома військовозобов’язаного організувала укладення фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю. Вона також залучила ще двох знайомих для допомоги.

За фіктивний шлюб та перетин кордону у супроводі військовозобов’язаного псевдонареченій пообіцяли 1500 дол. США .

Правоохоронці викрили спільників безпосередньо під час передачі першої частини коштів. Під час обшуку в автомобілі була вилучена обумовлена частина коштів та виготовлені документи.

"Ці факти припинені та суворо засуджені командуванням Сил оборони. За результатами перевірок будуть вжиті заходи впливу відповідно до ступеня провини", – йдеться у повідомленні.

Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук вказав на необхідність "якісного, повного та своєчасного забезпечення країни мобілізаційним ресурсом".