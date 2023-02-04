Туреччина продає РФ товари зі США, які використовує армія агресора — WSJ

Попри санкції, накладені на Росію через її вторгнення в Україну, турецькі компанії продають РФ американську електроніку, запчастини та інші товари, які використовує армія країни-агресора. Про це пише The Wall Street Journal , зазначаючи, що на співпраці з Москвою підловили щонайменше 13 турецьких фірм, інформує ZN.ua .

Вони вже встигли продати РФ товарів на загальну суму 18,5 мільйонів доларів. Серед того, що купують росіяни - пластмаса, гумові вироби й транспортні засоби. Закупками займаються десять компаній РФ , проти яких введено економічні обмеження.

WSJ зазначає, що турецькі фірми почали порушувати правила експортного контролю ще в березні, адже тоді вони вже продавали окупантам ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші американські товари. До жовтня минулого року загальна сума, отримана порушниками від РФ , становила 15 млн доларів.

Які російські компанії беруть участь в цьому? Йдеться насамперед про дочірнє підприємство російської корпорації "Тактичні ракети", яке займається виготовленням озброєння для російського флоту, а також про компанію "Промтехнологія" - виробляє гвинтівки для ЗС РФ .

В МЗС Туреччини, міністерстві промисловості і торгівлі Росії та Федеральній митній службі цього наразі не коментують.