Туреччина продає РФ товари зі США, які використовує армія агресора — WSJ
Поки що ні в Анкарі, ні в Москві цього не коментують.
Попри санкції, накладені на Росію через її вторгнення в Україну, турецькі компанії продають РФ американську електроніку, запчастини та інші товари, які використовує армія країни-агресора. Про це пише
Вони вже встигли продати РФ товарів на загальну суму 18,5 мільйонів доларів. Серед того, що купують росіяни - пластмаса, гумові вироби й транспортні засоби. Закупками займаються десять компаній РФ, проти яких введено економічні обмеження.
WSJ зазначає, що турецькі фірми почали порушувати правила експортного контролю ще в березні, адже тоді вони вже продавали окупантам ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші американські товари. До жовтня минулого року загальна сума, отримана порушниками від РФ, становила 15 млн доларів.
Які російські компанії беруть участь в цьому? Йдеться насамперед про дочірнє підприємство російської корпорації "Тактичні ракети", яке займається виготовленням озброєння для російського флоту, а також про компанію "Промтехнологія" - виробляє гвинтівки для ЗС РФ.
В МЗС Туреччини, міністерстві промисловості і торгівлі Росії та Федеральній митній службі цього наразі не коментують.