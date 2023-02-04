РФ стягнула під Маріуполь 30-тисячне військо: ймовірний наступ

Лише за останній тиждень чисельність окупаційного війська у Маріуполі та на околицях збільшилась на 10-15 тисяч. Більшість розквартирована по найближчих селах за тактикою «живого щита». Як зазначає радник легитимного мера міста Петро Андрющенко, нині можна говорити про приблизно 30 тисяч окупантів в цьому районі.

"Фінальним штрихом тижня - захід нового підрозділу «кадирівців» в одно з приморських сіл в кількості 2-3 тисячі. Можливо, це формування «заградотряду» для потенційного наступу, тому що великих акцій «росгвардіі» за нашою інформацією не планується ані в Маріуполі ані в районі", - йдеться в його повідомленні.

У районі також посилились "зачистки", а самі окупанти розповідають місцевим про те, що пріоритет напрямку атаки - Вугледар і Запоріжжя. Зазначається також, що переміщення техніки здійснюється вночі і з намаганням оминути Маріуполь.