ЄС підтримав формулу миру запропоновану Україною

«При цьому Росія поки що не виявила жодної готовності до справедливого та сталого миру», інформує ZN.ua.

ЄС підтримав формулу миру запропоновану Україною
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В офіційній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС європолітики підтримали мирну ініціативу запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

«ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. На сьогодні Росія не виявила жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру. Ми висловили підтримку формулі миру Президента Зеленського та нашу прихильність активній співпраці з Україною над мирним планом із 10 пунктів. У зв’язку з цим ми підтримуємо ідею Саміту формули миру з метою початку її реалізації. Ми співпрацюватимемо разом для забезпечення якнайширшої міжнародної участі», – зазначається у заяві.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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