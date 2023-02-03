Кличко дав інтерв'ю для Вild у вирві від російської ракети "Кинджал"

Мер Києва Віталій Кличко давав інтерв'ю для німецького видання Bild у кратері, який залишила російська ракета "Кинджал", що РФ застосувала під час масованої атаки 26 січня.

Весь час 9-хвилинного інтерв'ю німецькому виданню Bild Кличко разом із журналістом стояли у кратері який залишила російська ракета "Кинджал", інформує Апостроф .

Мер Києва давав інтерв'ю німецькою мовою без перекладача.