Фінляндія та інші 19 країн працюють над створенням сецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні

Злочини агресії РФ не можна залишати поза фокусом.

Фінляндія та інші 19 країн працюють над створенням сецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні
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Фінляндія разом з іншими 19 державами та Європейською службою зовнішніх зв'язків приєдналися до основної групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу з російської агресії проти України. Про це повідомляє прес-служба уряду Фінляндії.

"2 лютого 2023 року Фінляндія приєдналася до групи, створеної для підтримки України у забезпеченні відповідальності Росії за її злочин агресії", - йдеться на сайті.

"Підтримка і зміцнення заснованого на правилах світового порядку - один із пріоритетів зовнішньої політики Фінляндії. Вторгнення Росії в Україну - це кричуще порушення Статуту ООН, що наголошує на важливості захисту міжнародного права. Військові злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії - найсерйозніші., які впливають на все міжнародне співтовариство та створюють загрозу глобальному миру та безпеці", - заявили у фінському уряді.

Повідомляється, що Фінляндія підтримує розслідування, яке проводять Міжнародний кримінальний суд та українські фахівці.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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