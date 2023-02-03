"На біса мені такий сапер?": український захисник на тлі скандалу через повістки звернувся до МВС

На тлі нового скандалу через повістки командир саперного відділення, співзасновник та до 24.02.2022 лідер Демократичної Сокири Юрій Гудименко висловив своє обурення, пише Politeka.net.

Нагадаємо, разом із організаторами скандальних "п'яних вечірок" у Києві повістку вручили ще й їхньому адвокату. Також повістку отримав хлопець, який прийшов на допомогу до порушників.

Адвокат стверджує, що не брав участі у вечірках і був присутній під час обшуків лише як адвокат, а хлопець заявляє, що прийшов на допомогу і був як свідок, також не брав участі у вечірках. Всього повістки отримали шість осіб, повідомили у Нацполіції "Суспільному".

Захисника обурило, що правоохоронці вдаються до такого покарання.

«А давайте, шановне МВС, буде вручати повістки не у військкомат, а до себе? Ось як вчора, з тими малолітніми чортами. Приходите так, сурово стукаєте у двері і повідомляєте подізрюваному, що тепер він слідчий РВ УМВС. Або що він тепер водій у вашому райвідділку. Або що він тепер відповідає за вашу зброю. Як ідея, шановна поліціє? Норм?», - написав Гудименко на своїй сторінці в Facebook.

Також захисник пояснив, чим може обернутися таке покарання повістками.

«Тому що якщо вам не потрібен такий слідчий, то на біса мені такий сапер? Або мінометник? Або хто завгодно? Збройні Сили – це не тільки не покарання, це ще й не смітник, куди можна скидати підозрюваних замість того, щоб нормально зробити роботу і провести слідство», - обурюється Юрій.

Українці підтримали точку зору Гудименка, підкресливши, що порушники мають сидіти за гратами, а не отримувати зброю:

«Я цілком погоджуюся! Ці люди мають сидіти за ґратами, а не ще й отримувати зброю в руки!»,

«Злочинці мають бути осуджені і відповідно покарані. До чого тут взагалі ЗСУ? Абсурд»,

«В десяточку!»,

«Згоден повністю! Просто бісить що всяку мерзоту таким чином, по суті, рятують від покарання. Ґвалтівник має бути за ґратами 15 років».