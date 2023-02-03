Кулеба запропонував Зеленському розірвати дипвідносини з Іраном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президентові Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини України з Іраном, який співпрацює з РФ . Під час інтерв'ю "BBC Україна" він зазначив, що відповідне рішення можуть ухвалити в будь-який момент, адже Тегеран вже перетнув межу, тож все залежатиме від поведінки країни в майбутньому, інформує ZN.ua .

Міністр запевнив, що не знає, хто стоїть за вибухами на іранських заводах, додавши, що історично Україна не зробила Ірану нічого злого.

"Це наш сигнал Ірану - яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти", - сказав міністр.