Кулеба запропонував Зеленському розірвати дипвідносини з Іраном

Це рішення можуть ухвалити в будь-який момент.

Кулеба запропонував Зеленському розірвати дипвідносини з Іраном
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президентові Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини України з Іраном, який співпрацює з РФ. Під час інтерв'ю "BBC Україна" він зазначив, що відповідне рішення можуть ухвалити в будь-який момент, адже Тегеран вже перетнув межу, тож все залежатиме від поведінки країни в майбутньому, інформує ZN.ua.

Міністр запевнив, що не знає, хто стоїть за вибухами на іранських заводах, додавши, що історично Україна не зробила Ірану нічого злого.

"Це наш сигнал Ірану - яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти", - сказав міністр.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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