Європарламент позбавив недоторканності ще двох причетних до корупційного скандалу депутатів

Європейський парламент у четвер зняв недоторканність із законодавців Андреа Коццоліно та Марка Тарабелло, відкривши шлях для бельгійських прокурорів допитати їх щодо їх причетності до корупційного скандалу Катаргейт, який сколихнув Брюссель у грудні минулого року. Про це пише POLITICO.

Це ще один епізод у скандалі, пов’язаному із звинуваченнями у тому, що Катар і Марокко, могли незаконно впливати на роботу парламенту, інформує ZN.ua .

Мотивом для зняття депутатського імунітету з Коццоліно та Тарабелло стало те, що вони підозрюються в серйозних злочинах, зокрема у корупції, відмиванні грошей та участі в злочинній організації.