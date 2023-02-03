Новообраний президент Чехії закликає Захід надати Україну зброю без «жодних обмежень»

Переможець президентських виборів у Чехії, колишній очільник Військового комітету НАТО Петер Павел закликав Захід надавати Україні «всі необхідні засоби» для перемоги у війні проти Росії. Єдиним винятком він вважає ядерну зброю. Таку заяву він зробив в інтерв’ю AFP.

«Ми повинні надати Україні всі необхідні засоби, щоб допомогти їй власними силами витіснити російську армію зі своєї території», – сказав Петер Павел.

Він переконаний, що Захід має ще більше об’єднатися і надати Україні всю можливу зброю, окрім ядерної.

«Що стосується звичайних озброєнь, то я справді не бачу причин для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним супротивником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків», – додав він.

Петер Павел також зазначив, що «деякі країни займають дещо стриману позицію» щодо постачання сучасної зброї та закликав до пошуку єдиної позиції, бо «це дасть нам більше шансів на успіх».