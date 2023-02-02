Стратегічна точка: NYT про те, чому і Росія, й Україна стільки сил кинули на Бахмут

Російські війська посилюють тиск на східноукраїнське місто Бахмут, кидаючи хвилі бойовиків, щоб зламати опір України, та атакуючи лінії постачання в кривавій кампанії, спрямованій на забезпечення першої значної перемоги Москви на полі бою за останні місяці. Про це йдеться у статті The New York Times .

Через 11 місяців після того, як Москва розпочала вторгнення, Бахмут і райони навколо нього стали центром інтенсивних боїв, значення яких зростає, оскільки обидві сторони додають сили до битви. Росія активізувала свої зусилля із захоплення Бахмута, який може мати ключове значення для захоплення всього Донбасу, після того, як місяці бомбардувань, які почалися влітку, не принесли жодних успіхів.

«Ситуація дуже складна», – заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні після зустрічі з військовим керівництвом. За його словами, «постійно йдуть спроби прорвати нашу оборону».

Протягом війни вогнева міць виявилася критичною для перемог Росії, але битва за Бахмут була іншою.