Бронювання від мобілізації: на який термін видається відстрочка

В Україні встановили чіткі терміни та умови бронювання від мобілізації працівників стратегічних підприємств. Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів, що робити, якщо заброньованому працівнику вручили повістку, та скільки часу діють нові відстрочки.

Бронювання від мобілізації: на який термін видається відстрочка, і що робити у разі вручення повістки

У постанові уряду щодо бронювання під час мобілізації сказано, що заброньованим військовозобов'язаним надається відстрочка від призову на військову службу, термін якої не може перевищувати шести місяців або терміну проведення мобілізації.

Закон дозволяє забронювати частину працівників від мобілізації лише тим підприємствам, організаціям та установам, які критично важливі для функціонування економіки та відповідають трьом із семи критеріїв, зазначених у постанові Кабміну.

  • Загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро на рік.
  • Сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро.
  • Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни згідно з постановою Кабміну №83 від 2015 року.
  • Підприємства мають важливе значення у сфері національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії визначають профільні міністерства чи ОДА "з урахуванням потреб громад".
  • Підприємства відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ.
  • Розмір зарплати для підприємства - щонайменше середньої зарплати по регіону.
  • Підприємство є резидентом "Дія. City".

Комунальні підприємства, інформаційні телеканали, установи у сферах культури, здоров'я, освіти та науки та у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вищевказаних критеріїв, щоб забронювати своїх співробітників.

За словами Горбача, військовозобов'язаний, який має броню від призову, повинен носити з собою документи, що посвідчують про це. Якщо йому на вулиці, або в іншому місці спробують вручити повістку, він має пред'явити їх. У разі потреби потрібно буде прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і там анулювати повістку.

Бронювання від мобілізації: на який термін видається відстрочка, і що робити у разі вручення повістки

Хто підлягає бронюванню:

  • Працівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;
  • Працівники підприємств, установ та організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання;
  • Працівники підприємств, установ та організацій, що здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ;
  • Працівники підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

У новій постанові йдеться, що бронювання, вже надане працівникові за старою процедурою, залишатиметься дійсним протягом терміну, на який його видали.

Раніше повідомлялося, за яких умов заброньованого працівника можуть призвати на війну.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Франція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторіюФранція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторію
Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — РезніковЗахідні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Блок рекламы


Похожие новости
У ЗСУ зробили зізнання щодо мобілізації: кого призиватимуть насампередУ ЗСУ зробили зізнання щодо мобілізації: кого призиватимуть насамперед
Путін за 50 тижнів зруйнував енергетичний ринок РФ, який вона будувала 50 років — BloombergПутін за 50 тижнів зруйнував енергетичний ринок РФ, який вона будувала 50 років — Bloomberg
В Ізраїлі опечатали будинок родичів нападника, який влаштував теракт в синагозі в п’ятницюВ Ізраїлі опечатали будинок родичів нападника, який влаштував теракт в синагозі в п’ятницю
У Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в УкраїніУ Держдепі США назвали терміни створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні
В окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації наприкінці лютого – ГенштабВ окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації наприкінці лютого – Генштаб
У Білому домі назвали терміни початку навчання на Abrams для українських військовихУ Білому домі назвали терміни початку навчання на Abrams для українських військових
Пісторіус назвав терміни поставок Leopard в УкраїнуПісторіус назвав терміни поставок Leopard в Україну
В Іспанії затримали чоловіка, який міг надіслати вибухівку в посольство УкраїниВ Іспанії затримали чоловіка, який міг надіслати вибухівку в посольство України
У Росії спалахнув ешелон, який готували до відправки в Україну: фото та відео сильної пожежіУ Росії спалахнув ешелон, який готували до відправки в Україну: фото та відео сильної пожежі
Швидше за все він хоче в ОПЕК+ або якийсь картель, - Аурагх Рамдан про ЕрдоганаШвидше за все він хоче в ОПЕК+ або якийсь картель, - Аурагх Рамдан про Ердогана
Последние новости
Подгружаем последние новости