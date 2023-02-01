Бронювання від мобілізації: на який термін видається відстрочка

В Україні встановили чіткі терміни та умови бронювання від мобілізації працівників стратегічних підприємств. Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів, що робити, якщо заброньованому працівнику вручили повістку, та скільки часу діють нові відстрочки.

У постанові уряду щодо бронювання під час мобілізації сказано, що заброньованим військовозобов'язаним надається відстрочка від призову на військову службу, термін якої не може перевищувати шести місяців або терміну проведення мобілізації.

Закон дозволяє забронювати частину працівників від мобілізації лише тим підприємствам, організаціям та установам, які критично важливі для функціонування економіки та відповідають трьом із семи критеріїв, зазначених у постанові Кабміну.

Загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро на рік.

Сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро.

Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни згідно з постановою Кабміну №83 від 2015 року.

Підприємства мають важливе значення у сфері національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії визначають профільні міністерства чи ОДА "з урахуванням потреб громад".

Підприємства відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ.

Розмір зарплати для підприємства - щонайменше середньої зарплати по регіону.

Підприємство є резидентом "Дія. City".

Комунальні підприємства, інформаційні телеканали, установи у сферах культури, здоров'я, освіти та науки та у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вищевказаних критеріїв, щоб забронювати своїх співробітників.

За словами Горбача, військовозобов'язаний, який має броню від призову, повинен носити з собою документи, що посвідчують про це. Якщо йому на вулиці, або в іншому місці спробують вручити повістку, він має пред'явити їх. У разі потреби потрібно буде прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і там анулювати повістку.

Хто підлягає бронюванню:

Працівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

Працівники підприємств, установ та організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання;

Працівники підприємств, установ та організацій, що здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ;

Працівники підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

У новій постанові йдеться, що бронювання, вже надане працівникові за старою процедурою, залишатиметься дійсним протягом терміну, на який його видали.

Раніше повідомлялося, за яких умов заброньованого працівника можуть призвати на війну.