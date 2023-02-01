США готові застосувати ядерну зброю для захисту Південної Кореї — DW

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що якщо Північна Корея наважиться на напад, то США готові застосувати ядерну зброю. Про це повідомляє видання DW , цитуючи заяву Остіна під час візиту у Південну Корею.

Там американський воєначальник зустрівся з тамтешнім міністром оборони Лі Чон Супом. ЗМІ зазначає, що Сеул під час зустрічі намагався отримати більше гарантій від Вашингтона на тлі наростаючої ядерної загрози зі сторони Північної Кореї.