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2023-02-01
США готові застосувати ядерну зброю для захисту Південної Кореї — DW
Сеул намагався отримати більше гарантій від Вашингтона під час зустрічі, зазначає ЗМІ, інформує
© U.S. Secretary of Defense/flickr
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що якщо Північна Корея наважиться на напад, то США готові застосувати ядерну зброю. Про це повідомляє видання
Там американський воєначальник зустрівся з тамтешнім міністром оборони Лі Чон Супом. ЗМІ зазначає, що Сеул під час зустрічі намагався отримати більше гарантій від Вашингтона на тлі наростаючої ядерної загрози зі сторони Північної Кореї.
"Остін пообіцяв, що США "прагнуть використовувати весь спектр звичайних і ядерних засобів стримування для захисту Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua