США готові застосувати ядерну зброю для захисту Південної Кореї — DW

Сеул намагався отримати більше гарантій від Вашингтона під час зустрічі, зазначає ЗМІ, інформує ZN.ua.

США готові застосувати ядерну зброю для захисту Південної Кореї — DW
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що якщо Північна Корея наважиться на напад, то США готові застосувати ядерну зброю. Про це повідомляє видання DW, цитуючи заяву Остіна під час візиту у Південну Корею.

Там американський воєначальник зустрівся з тамтешнім міністром оборони Лі Чон Супом. ЗМІ зазначає, що Сеул під час зустрічі намагався отримати більше гарантій від Вашингтона на тлі наростаючої ядерної загрози зі сторони Північної Кореї.

"Остін пообіцяв, що США "прагнуть використовувати весь спектр звичайних і ядерних засобів стримування для захисту Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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