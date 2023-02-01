«Має в резерві 150 тисяч осіб»: новий наступ росії неминучий, подробиці

У межах мобілізації в росії призвали 300 тисяч – 150 вже відправили на фронт, а ще 150 готуються на різних полігонах в Росії та Білорусі.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося. Кожного дня президент спілкується зі своїми іноземними колегами щодо військової допомоги і кожного дня триває робота всередині нашої країни», - заявив Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що Україна витримає, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше.

«Тоді ми були сам-на-сам з країною-агресоркою. Не вірили в нашу перемогу і нашу спроможність тримати удар. Зараз ситуація зовсім інша. Щотижня з'являються новини з різних куточків світу про допомогу Україні", – зазначив Данілов.

Додамо, що у свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне реваншу на полі бою.

«З першого дня отримання інформації від нашої розвідки, а потім – від держав-партнерів, яку я – як президент – мав і отримував, почав комунікувати через закритий зв'язок із лідерами інших країн. Усі ці питання пов'язані з ризиками реваншу Росії", – заявив президент на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка приїхала до України.

За його словами, російські окупаційні сили постійно посилюються новими групами військових та найманців-вагнерівців.

"Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, що вона його почала. Я думаю, що їм не вдасться забезпечити своє суспільство якимось позитивним результатом наступу. Я впевнений в нашій армії. Ми будемо їх усіх потихеньку зупиняти, розбивати й готувати свій великий контрнаступ", – сказав Зеленський.

Тим часом у НАТО переконані, що російський диктатор Володимир Путін не змінив свої плани щодо війни в Україні. Ймовірність підготовки Росії до нового наступу лише зростає.

Про це під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси", - заявив Столтенберг.

Додамо, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 січня йдеться, що новий наступ окупантів неминучий.

«Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій», – йдеться у звіті ISW.