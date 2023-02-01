«Має в резерві 150 тисяч осіб»: новий наступ росії неминучий, подробиці
У межах мобілізації в росії призвали 300 тисяч – 150 вже відправили на фронт, а ще 150 готуються на різних полігонах в Росії та Білорусі.
Про це, як пише Politeka.net, в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося. Кожного дня президент спілкується зі своїми іноземними колегами щодо військової допомоги і кожного дня триває робота всередині нашої країни», - заявив Данілов.
Секретар РНБО впевнений, що Україна витримає, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше.
«Тоді ми були сам-на-сам з країною-агресоркою. Не вірили в нашу перемогу і нашу спроможність тримати удар. Зараз ситуація зовсім інша. Щотижня з'являються новини з різних куточків світу про допомогу Україні", – зазначив Данілов.
Додамо, що у свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне реваншу на полі бою.
«З першого дня отримання інформації від нашої розвідки, а потім – від держав-партнерів, яку я – як президент – мав і отримував, почав комунікувати через закритий зв'язок із лідерами інших країн. Усі ці питання пов'язані з ризиками реваншу Росії", – заявив президент на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка приїхала до України.
За його словами, російські окупаційні сили постійно посилюються новими групами військових та найманців-вагнерівців.
"Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, що вона його почала. Я думаю, що їм не вдасться забезпечити своє суспільство якимось позитивним результатом наступу. Я впевнений в нашій армії. Ми будемо їх усіх потихеньку зупиняти, розбивати й готувати свій великий контрнаступ", – сказав Зеленський.
Тим часом у НАТО переконані, що російський диктатор Володимир Путін не змінив свої плани щодо війни в Україні. Ймовірність підготовки Росії до нового наступу лише зростає.
Про це під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000 осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси", - заявив Столтенберг.
Додамо, що у
«Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій», – йдеться у звіті ISW.