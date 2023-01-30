У Міноборони Британії повідомили, коли танки Challenger-2 прийдуть в Україну

За словами міністра оборони, танки слід чекати до початку літа, інформує ZN.ua.

У Міноборони Британії повідомили, коли танки Challenger-2 прийдуть в Україну
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Міністр оборони Великої Британії Бел Воллес заявив, що танки Challenger-2, які його країна зобов’язалася надати Україні надійдуть на поле боя приблизно до початку літа. Про це повідомляє Sky News.

"Це відбудеться до початку літа або в травні. Можливо, ближче до Великодня", – зазначив Воллес.

Разом з цим він додав, що з міркувань безпеки він не може оприлюднити графік навчання українських військ використання танків. Однак повідомив, що навчання розпочнуться з навчання індивідуального керування машинами, а потім перейдуть до ведення бою в строю.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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