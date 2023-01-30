Новостей.COM ⇒
2023-01-30
США закликали Ізраїль до розширення підтримки України
Вашингтон хоче обговорити, "що ще можна зробити".
© Офіс президента
Сполучені Штати Америки закликають Ізраїль до збільшення підтримки України у її протистоянні російському вторгненню. Вашингтон готовий говорити з Єрусалимом про розширення допомоги, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном, пише
"Ми цінуємо гуманітарну допомогу Ізраїлю (для України – ред.). І з нетерпінням чекаємо на обговорення того, що ще ми можемо зробити", – зазначив Блінкен.
Максим Царук, ZN.ua