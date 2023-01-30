США закликали Ізраїль до розширення підтримки України

Сполучені Штати Америки закликають Ізраїль до збільшення підтримки України у її протистоянні російському вторгненню. Вашингтон готовий говорити з Єрусалимом про розширення допомоги, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном, пише The Times of Israel .

"Ми цінуємо гуманітарну допомогу Ізраїлю (для України – ред.). І з нетерпінням чекаємо на обговорення того, що ще ми можемо зробити", – зазначив Блінкен.