NYT: Колишні в’язні повертаються в Росію з війни проти України, вони психічно травмовані і небезпечні

Російські активісти вказують на те, що найманці «Вагнера» з в’язниць - це психологічно зламані люди, які при цьому впевнені в своїй правоті, інформує ZN.ua.

NYT: Колишні в’язні повертаються в Росію з війни проти України, вони психічно травмовані і небезпечні
© РИА Новости

Його звільнили з російської в’язниці і кинули в бій проти України, обіцяючи свободу, спокуту і гроші. Андрєй Ястрєбов був серед десятків тисяч засуджених, яких зробили солдатами. Тепер його повернення з фронту створює серйозні загрози для суспільства в самій Росії.

22-річний Ястрєбов відбував покарання за крадіжку. Він повернувся додому іншою людиною.

«Ми всі відчуваємо, що він ніби під гіпнозом, ніби він інша людина. У нього немає жодних емоцій», - сказав New York Times родич найманця на умовах анонімності через страх перед покаранням.

Тисячі російських в’язнів були вбиті на полі бою. Дехто з них загинув за лічені дні або й навіть години після прибуття на фронт, - кажуть російські правозахисники і українські чиновники. Ті, кому пощастило вижити, повертаються додому і мовчать, боячись розплати, якщо вони почнуть говорити. Рішення Владіміра Путіна дозволити найманцям вербувати російських в’язнів для відправки на війну проти України стали переломним моментом у його 23-річному правлінні, - вважають правозахисники і юристи. Така політика обходить російський юридичний прецедент і, повертаючи деяких жорстоких злочинців додому з помилуванням, створює ризик великого спалаху насильства в суспільстві. Це говорить про те, яку ціну Путін готовий заплатити, щоб уникнути поразки.


Лесь Димань, ZN.ua





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