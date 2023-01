У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка

У Росії планують внести військову підготовку у програму шкільного предмету «Основи безпеки життєдіяльності» (ОБЖД). Також військову підготовку викладатимуть студентам вищих навчальних закладів. Про це повідомила британська розвідка.

Зокрема тепер на уроках ОБЖД школярів навчатимуть стрільбі з автоматів серії АК і ручних гранат, військовій муштрі і салютам, а також використанню засобів індивідуального захисту.