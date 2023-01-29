У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка

У такий спосіб російське суспільство все більше намагаються мілітаризувати, інформує ZN.ua.

У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
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У Росії планують внести військову підготовку у програму шкільного предмету «Основи безпеки життєдіяльності» (ОБЖД). Також військову підготовку викладатимуть студентам вищих навчальних закладів. Про це повідомила британська розвідка.

Зокрема тепер на уроках ОБЖД школярів навчатимуть стрільбі з автоматів серії АК і ручних гранат, військовій муштрі і салютам, а також використанню засобів індивідуального захисту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 January 2023

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) January 29, 2023

«Ці ініціативи підкреслюють зростаючу мілітаризацію атмосфери у Росії у воєнний час, а також є (ймовірно, навмисною) алюзією на Радянський Союз: подібна підготовка була обов'язковою в школах до 1993 року», – вважають у розвідці Великої Британії.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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