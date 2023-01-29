Путін за 50 тижнів зруйнував енергетичний ринок РФ, який вона будувала 50 років — Bloomberg

Росія майже 50 років будувала свій енергетичний ринок у Європі, однак розпочавши повномасштабну війну в Україні президент РФ Владімір Путін знищив його менш ніж за 50 тижнів, а знайти йому повноцінну заміну буде практично неможливо, пише Bloomberg

Хоча на разі Росія знайшла альтернативні ринки для своєї сирої нафти, здебільшого в Індії, перехід на продаж продуктів нафтопереробки та можливо навіть природного газу займе роки та коштуватиме величезних вкладень.

Від початку вторгнення в Україну Росія фактично втратила ринок збуту нафти у Європі, а також більшу частину європейського газового ринку, який вона створювала десятиліттями.

«Величезна мережа газових родовищ і трубопроводів, розроблена вартістю сотень мільярдів доларів з моменту, коли перший газ перетнув кордон Австрії в 1968 році, була викинута на сміття», - зазначає видання.

Зокрема у 2017 році було підраховано, що в розробку газових запасів на російському півострові Ямал було інвестовано понад 100 мільярдів доларів. Більшість родовищ були пов’язані з Європою через трубопроводи, включно з тими, що пролягають дном Балтійського моря. Очікувалося, що до 2025 року ця цифра подвоїться. Однак тепер більшість цих інвестицій виглядає втраченою.