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2023-01-29
У Кремлі прокоментували бажання Шольця вести переговори з Путіном
Кажуть, наразі таких планів немає.
© Офіційний сайт Кремля
У графіку президента Росії Владіміра Путіна немає запланованих на найближчий час дзвінків із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Так прокоментував заяву глави німецького уряду речник російського президента Дмітрій Пєсков.
«Поки що у графіку Путіна немає погоджених розмов із Шольцем», -
Водночас, він додав, що лідер Кремля «був і залишається відкритим для контактів».
Ірина Знась, ZN.ua