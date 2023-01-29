У Кремлі прокоментували бажання Шольця вести переговори з Путіном

Кажуть, наразі таких планів немає.

У Кремлі прокоментували бажання Шольця вести переговори з Путіном
© Офіційний сайт Кремля

У графіку президента Росії Владіміра Путіна немає запланованих на найближчий час дзвінків із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Так прокоментував заяву глави німецького уряду речник російського президента Дмітрій Пєсков.

«Поки що у графіку Путіна немає погоджених розмов із Шольцем», - заявив у коментарі російському державному агентству «РИА Новости» Пєсков.

Водночас, він додав, що лідер Кремля «був і залишається відкритим для контактів».


Ірина Знась, ZN.ua





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