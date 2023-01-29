Україна відзначає День пам'яті Героїв Крут: історія та значення дати 29 січня

У неділю, 29 січня, Україна відзначає День пам'яті Героїв Крут - бій, який відбувся у 1918 році, став символом героїзму та самопожертви молодого покоління українців у боротьбі за незалежність своєї країни.

"Апостроф" розповідає про історію та значення цієї пам'ятної дати для України, інформує Апостроф .

29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути під Черніговом, за 130 км від Києва відбулася битва між захисниками Української Народної Республіки з одного боку та російськими більшовиками – з іншого.

Більшовики наступали на Київ із двох напрямків – з Харкова через Полтаву та з білоруського Гомеля через Бахмач. Командували майже 4-тисячною "червоною армадою" Михайло Муравйов (екс-офіцер російської імператорської армії) та Рейнгольд Берзін.

Окупантам протистояли студенти 1-ої Української юнкерської школи ім. Богдана Хмельницького, а також члени Студентського куреня Січових стрільців та бійці "Вільного козацтва", загальна кількість – від 500 до 600 осіб. Бій тривав майже 5 годин до вечора: більшовики втратили чимало людей, перш ніж зуміли зайняти станцію.

Водночас група з 27 українських юнаків потрапила в полон, заблукавши в сутінках і зайшовши на станцію Крути, яка вже була зайнята ворогом. На всіх них чекав розстріл: пізніше частину поховали на Аскольдовій могилі в Києві.

Для тогочасної Української Народної Республіки цей бій був важливим, оскільки вдалося затримати просування окупантів до Києва та укласти Брестський мирний договір 9 лютого 1918 року. І хоча війська Муравйова в той самий час підійшли до столиці УНР, а пізніше взяли її штурмом, вже на початку весни того ж року їх вибили українці за підтримки німецьких та австро-угорських військ.

За радянських часів історія битви під Крутами була під забороною – лише після відновлення Незалежності України у країні почали відновлювати пам'ять про ті події. З 2003 року щорічно відзначається День пам'яті Героїв Крут, а 2006 року на станції було відкрито пам'ятний меморіал.

Попри нинішню повномасштабну війну Російської Федерації проти України, цього року у низці міст нашої країни відбудуться пам'ятні заходи.