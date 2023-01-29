Україна відзначає День пам'яті Героїв Крут: історія та значення дати 29 січня
У неділю, 29 січня, Україна відзначає День пам'яті Героїв Крут - бій, який відбувся у 1918 році, став символом героїзму та самопожертви молодого покоління українців у боротьбі за незалежність своєї країни.
"Апостроф" розповідає про історію та значення цієї пам'ятної дати для України, інформує
29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути під Черніговом, за 130 км від Києва відбулася битва між захисниками Української Народної Республіки з одного боку та російськими більшовиками – з іншого.
Більшовики наступали на Київ із двох напрямків – з Харкова через Полтаву та з білоруського Гомеля через Бахмач. Командували майже 4-тисячною "червоною армадою" Михайло Муравйов (екс-офіцер російської імператорської армії) та Рейнгольд Берзін.
Окупантам протистояли студенти 1-ої Української юнкерської школи ім. Богдана Хмельницького, а також члени Студентського куреня Січових стрільців та бійці "Вільного козацтва", загальна кількість – від 500 до 600 осіб. Бій тривав майже 5 годин до вечора: більшовики втратили чимало людей, перш ніж зуміли зайняти станцію.
Водночас група з 27 українських юнаків потрапила в полон, заблукавши в сутінках і зайшовши на станцію Крути, яка вже була зайнята ворогом. На всіх них чекав розстріл: пізніше частину поховали на Аскольдовій могилі в Києві.
Для тогочасної Української Народної Республіки цей бій був важливим, оскільки вдалося затримати просування окупантів до Києва та укласти Брестський мирний договір 9 лютого 1918 року. І хоча війська Муравйова в той самий час підійшли до столиці УНР, а пізніше взяли її штурмом, вже на початку весни того ж року їх вибили українці за підтримки німецьких та австро-угорських військ.
За радянських часів історія битви під Крутами була під забороною – лише після відновлення Незалежності України у країні почали відновлювати пам'ять про ті події. З 2003 року щорічно відзначається День пам'яті Героїв Крут, а 2006 року на станції було відкрито пам'ятний меморіал.
Попри нинішню повномасштабну війну Російської Федерації проти України, цього року у низці міст нашої країни відбудуться пам'ятні заходи.