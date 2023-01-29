Шольц хоче продовжити телефонні розмови з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і надалі намагатиметься досягти припинення війни РФ проти України у прямих переговорах з главою Кремля Владіміром Путіним. Про це повідомляє Welt .

«Я також буду знову говорити телефоном з Путіним – тому що потрібно говорити один з одним. Саме Путін повинен вивести війська з України і припинити цю жахливу безглузду війну», – заявив Шольц.

За його словами, доки Росія продовжуватиме війну, не припиняючи агресію, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним мали «неввічливий тон», глава Кремля неодноразово давав зрозуміти, що хоче «анексувати частини сусідньої країни силою», що є «неприйнятним».

«Іноді ми також обговорювали конкретні питання обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізьку АЕС, але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми: як світ виходить з цієї жахливої ситуації? Передумова для цього очевидна: виведення російських військ», - сказав Шольц.

Щодо нових запитів на поставку винищувачів в Україну, Шольц застеріг від «вступу в постійну конкурентну боротьбу, коли мова йде про системи озброєнь».

«Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, повинен зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією і НАТО», - наголосив він.