Боротьба з корупцією критично важлива для збільшення іноземної допомоги Україні — заява G7

Посли "Великої сімки" хочуть бути впевненими у прозорості дій української влади, інформує ZN.ua.

Боротьба з корупцією критично важлива для збільшення іноземної допомоги Україні — заява G7
© Європейська правда

Посли країн "Великої сімки" нагадали про важливість боротьби з корупцією в Україні задля збільшення іноземної допомоги та післявоєнного відновлення країни. Про це G7 повідомляє у Twitter.

Повідомляється, що представники "Великої сімки" провели зустріч із головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим. У G7 стверджують, що чиновник проінформував організацію про антикорупційну політику та законодавство України.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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