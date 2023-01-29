Боротьба з корупцією критично важлива для збільшення іноземної допомоги Україні — заява G7

Посли країн "Великої сімки" нагадали про важливість боротьби з корупцією в Україні задля збільшення іноземної допомоги та післявоєнного відновлення країни. Про це G7 повідомляє у Twitter .

Повідомляється, що представники "Великої сімки" провели зустріч із головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим. У G7 стверджують, що чиновник проінформував організацію про антикорупційну політику та законодавство України.