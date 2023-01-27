CNN: Кірбі пояснив, коли Україна отримає американські танки Abrams

Мине «багато місяців», перш ніж Україна отримає танки Abrams, які США пообіцяли їй передати. Про це CNN сказав координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі.

Попри це, він зауважив, що адміністрація Джо Байдена «не збирається марнувати час» і почне тренувати українських військових, а також налагоджувати лінії забезпечення, щоб армія України була готова використовувати танки Abrams, коли вони нарешті прибудуть.

Кірбі також ухилився від уточнюючих запитань CNN про те, чи українська сторона отримає обіцяні бойові машини до кінця 2023 року.