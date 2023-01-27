Іранські безпілотники в Росії вичерпуються, але росіяни просять Іран продати ще – ISW
Росія намагається розширити військове співробітництво з Іраном, інформує
У російської армії залишилось все менше іранських безпілотників, а українська ППО все краще їх збиває. Тому росіяни намагаються розширити військове співробітництво з Іраном. Про це йдеться у
Аналітики ISW відреагували на чергову ракетну атаку Росії, під час якої українська ППО збила 47 ракет різного типу із 55 та всі 24 іранські безпілотники Shahed-136.
Вони взяли до уваги інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова, який повідомив, що станом на 7 січня на озброєнні російських військ залишилося 90 безпілотників іранського виробництва.
«Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану. Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Тегерані 23 січня з метою розширення двостороннього співробітництва, під час розмов, які, можливо, включали обговорення надання Росії систем озброєнь іранського виробництва», – йдеться у звіті ISW.