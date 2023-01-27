Іранські безпілотники в Росії вичерпуються, але росіяни просять Іран продати ще – ISW

У російської армії залишилось все менше іранських безпілотників, а українська ППО все краще їх збиває. Тому росіяни намагаються розширити військове співробітництво з Іраном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 січня.

Аналітики ISW відреагували на чергову ракетну атаку Росії, під час якої українська ППО збила 47 ракет різного типу із 55 та всі 24 іранські безпілотники Shahed-136.

Вони взяли до уваги інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова, який повідомив, що станом на 7 січня на озброєнні російських військ залишилося 90 безпілотників іранського виробництва.

«Російські війська мають достатньо безпілотників лише для кількох масштабних ударів, якщо вони не отримають найближчим часом нову партію з Ірану. Голова російської Держдуми В'ячеслав Володін зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в Тегерані 23 січня з метою розширення двостороннього співробітництва, під час розмов, які, можливо, включали обговорення надання Росії систем озброєнь іранського виробництва», – йдеться у звіті ISW.