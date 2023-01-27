Ігнат: винищувач F-16 – найкращий варіант для України

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що винищувачі F-16, які Україна просить у союзників, були б ідеальним варіантом для українських Збройних сил. Про це він повідомив бід час брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ.

“Такий тип багатоцільового літака, який є найпоширеніший у всьому світі, а F-16 є одним з таких літаків, міг би бути найкращим варіантом для Повітряних сил, щоб стати одним основним літаком, єдиним типом багатоцільового літака”, – сказав Ігнат.

За його словами, винищувач F-16 може здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї, а також стати частиною протиповітряної оборони та захищати небо від повітряних атак.

Він зазначив, що Україна зараз має чотири типи літаків: два типи винищувача (Су-27 і МіГ-29), штурмовик Су-25 та бомбардувальник Су-24. “Цей літак (F-16) міг би ці всі функції об’єднати в собі, тому на нього більше уваги й звертається щодо надання Україні”, – додав Ігнат.