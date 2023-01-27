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2023-01-27
Перші українські військові прибули на навчання на БМП Marder
Підготовка розпочнеться вже найближчим часом.
Сьогодні, 27 січня, перші українські військові прибули на навчання до Німеччини на бойових машинах піхоти Marder. Про це пише
"Група українських військових приземлилася в Кельні у четвер, 26 січня, їхня підготовка має розпочатися найближчим часом", - зазначає ЗМІ.
Відомо, що у ФРН повинні пройти і навчання наших військових на американських БМП Bradley.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua