Перші українські військові прибули на навчання на БМП Marder

Сьогодні, 27 січня, перші українські військові прибули на навчання до Німеччини на бойових машинах піхоти Marder. Про це пише DW.

"Група українських військових приземлилася в Кельні у четвер, 26 січня, їхня підготовка має розпочатися найближчим часом", - зазначає ЗМІ.

Відомо, що у ФРН повинні пройти і навчання наших військових на американських БМП Bradley.