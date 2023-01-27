Росіяни масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях – Маляр

Окупанти не ведуть облік та не ідентифікують тіла.

Росіяни масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях – Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що з метою приховання великих втрат особового складу армії РФ, окупанти спалюють тіла загиблих у мобільних крематоріях, навіть не ідентифікуючи особу. Про це вона написала у своєму Telegram.

"Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв. Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів", – зазначила заступниця міністра .

Маляр додала, що в такий спосіб російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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