Італія передасть Україні ЗРК SAMP-T, Aspide та артилерію — Corierre della Sera

Італійський уряд вирішив передати Україні ЗРК SAMP-T, Aspide, а також арителерію та дрони. Про це повідомляє видання Corierre della Sera .

Повідомляється, що шостий указ про надання Україні зброї Італія прийме впродовж наступних двох тижнів. Окрім заявлених раніше ЗРК великої дальності SAMP-T та середньої - Aspide, до ЗСУ надійде певна кількість артилерії неозвученого типу.