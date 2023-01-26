"Нічого собі бабла!": підполковник СБУ виявився не тим, за кого себе видавав

В Офісі Генпрокуратури України повідомили про викриття підполковника СБУ.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, було викрито та затримано підполковника СБУ одного з обласних управлінь, що межує з тимчасово окупованою територією.

Чоловіка було викрито на державній зраді.

«За даними слідства, правоохоронець приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема його цікавили схеми розміщення блокпостів області», - розповіли в прокуратурі.

Документи він фотографував на телефон, а потім, використовуючи мессенджер Теlegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора.

Під час обшуків було виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, грошові кошти, а також інші докази. Крім того, з’ясовано, що він має зв’язки, у тому числі і родинні, з представниками правоохоронних та державних органів РФ .

Наразі готується повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі.

На опублікованих кадрах, зокрема, можна побачити, що у підполковника-зрадника знайшли також пропагандистську літературу.

«Запроданці», «Падло! Скільки ж жертв на так званій совісті цього виродка! І скільки ще таких ''безпечних служак'' працюють на ворога...»,

«Не брати під варту а розстріляти таку сволоч.скільки людей загинуло ізза таких мразів»,

«Нічого собі бабла у підполковника!», - коментують українці у соцмережах затримання зрадника.