"Нічого собі бабла!": підполковник СБУ виявився не тим, за кого себе видавав

"Нічого собі бабла!": підполковник СБУ виявився не тим, за кого себе видавав

В Офісі Генпрокуратури України повідомили про викриття підполковника СБУ.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, було викрито та затримано підполковника СБУ одного з обласних управлінь, що межує з тимчасово окупованою територією.

Чоловіка було викрито на державній зраді.

«За даними слідства, правоохоронець приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема його цікавили схеми розміщення блокпостів області», - розповіли в прокуратурі.

Документи він фотографував на телефон, а потім, використовуючи мессенджер Теlegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора.

Під час обшуків було виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, грошові кошти, а також інші докази. Крім того, з’ясовано, що він має зв’язки, у тому числі і родинні, з представниками правоохоронних та державних органів РФ.

Наразі готується повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі.

На опублікованих кадрах, зокрема, можна побачити, що у підполковника-зрадника знайшли також пропагандистську літературу.

«Запроданці», «Падло! Скільки ж жертв на так званій совісті цього виродка! І скільки ще таких ''безпечних служак'' працюють на ворога...»,

«Не брати під варту а розстріляти таку сволоч.скільки людей загинуло ізза таких мразів»,

«Нічого собі бабла у підполковника!», - коментують українці у соцмережах затримання зрадника.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліціїКулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
Блок рекламы


Похожие новости
Підполковник СБУ зливав росіянам таємну інформацію, його затрималиПідполковник СБУ зливав росіянам таємну інформацію, його затримали
В Німеччині затримали ще одного російського шпигунаВ Німеччині затримали ще одного російського шпигуна
До російського наступу залишилось мало часу – глава ПентагонуДо російського наступу залишилось мало часу – глава Пентагону
Бельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєньБельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєнь
ЗМІ з посиланням на спікера німецького уряду: Польща може відправити Україні танки без дозволуЗМІ з посиланням на спікера німецького уряду: Польща може відправити Україні танки без дозволу
Директор ЦРУ таємно відвідав Київ і попередив Зеленського про плани РФ – WPДиректор ЦРУ таємно відвідав Київ і попередив Зеленського про плани РФ – WP
В МЗС відповіли на черговий антисемітський випад Лаврова: "Він не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертв"В МЗС відповіли на черговий антисемітський випад Лаврова: "Він не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертв"
У РФ прокоментували сумніви Зеленського щодо того, чи живий досі ПутінУ РФ прокоментували сумніви Зеленського щодо того, чи живий досі Путін
У російського винищувача загорівся двигун у небі над Білоруссю — Беларускі ГаюнУ російського винищувача загорівся двигун у небі над Білоруссю — Беларускі Гаюн
Удар по будинку у Дніпрі: InformNapalm назвали російського військового, що віддав злочинний наказУдар по будинку у Дніпрі: InformNapalm назвали російського військового, що віддав злочинний наказ
Последние новости
Подгружаем последние новости