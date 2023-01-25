Федоров: понад 700 людей у Мелітополі перебувають у полоні

За 11 місяців окупації росіяни забрали в полон тисячі цивільних, інформує ZN.ua.

Федоров: понад 700 людей у Мелітополі перебувають у полоні
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Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни зазнаючи невдач у тому регіоні, продовжують тероризувати мирне населення. Випускають людей у бік України тільки по спецперепусткам, а також тримають місцевих сотнями у полоні. Про це Федоров написав у своєму Telegram.

"За 11 місяців окупації рашисти забрали в полон тисячі цивільних. У Мелітополі "на підвалі" опинилось понад 700 людей. Десятки з них ув’язнені вже 10-11 місяців і про їхню долю нічого невідомо", — зазначив міський голова.

За його словами, РФ видали наказ про створення 28 в’язниць на окупованих територіях України: 13 у Донецькій області, 8 у Луганській, 4 у Херсонській і 3 у Запорізькій. З них дві виправні колонії і колонія-поселення.

"Окупанти перетворили сотні тисяч мирних людей на заручників, проте тепер тисячі з них зроблять справжніми в’язнями", — додав Федоров.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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