Рекорд останніх днів: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів

На 336-ту добу повномасштабного російського вторгнення українці продовжують захищати свої кордони та проганяти ворога зі своїх земель, ліквідовуючи окупантів та знищуючи військову техніку противника - всього за добу було вбито майже тисячу загарбників, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 123080 (+910) осіб ліквідовано,

танків ? 3161 (+9) од,

бойових броньованих машин ? 6307 (+23) од,

артилерійських систем– 2154 (+6) од,

РСЗВ– 450 (+2) од,