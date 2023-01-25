Рекорд останніх днів: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів

На 336-ту добу повномасштабного російського вторгнення українці продовжують захищати свої кордони та проганяти ворога зі своїх земель, ліквідовуючи окупантів та знищуючи військову техніку противника - всього за добу було вбито майже тисячу загарбників, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 123080 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3161 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ? 6307 (+23) од,
  • артилерійських систем– 2154 (+6) од,
  • РСЗВ– 450 (+2) од,
  • засоби ППО ? 220 (+0) од,
  • літаків– 290 (+1) од,
  • гелікоптерів– 281 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1902 (+5),
  • крилаті ракети ? 749 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 4967 (+23) од,
  • спеціальна техніка ? 194 (+0).


Марія Швець, Апостроф





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