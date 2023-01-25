Представники українських Церков вперше зустрілися з Папою Римським

Понтифік запевнив, що молиться за Україну.

Представники українських Церков вперше зустрілися з Папою Римським
© Митрополит Епіфаній/twitter

Папа Римський Франциск вперше прийняв у Ватикані делегацію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Про це повідомляє "Vatican news".

"Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже до дітей в сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом", – зазначив Папа Франциск, наголосивши, що в цьому випадку не йдеться про єврейську, ісламську, християнську, православну чи католицьку Україну, але про "маму Україну", задля якої всі гуртуються разом.

"Це приклад перед обличчям величезної поверховності, яку сьогодні бачимо в нашій культурі", – додав він.

Водночас очільник ПЦУ Епіфаній написав у своєму Twitter, що на зустрічі Папу попросили продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду.

Папа запевнив, що молиться за Україну: "Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом!", – зауважив Франциск.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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