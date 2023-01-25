Російських будівельників на окупованих територіях вбивають - Путін похвалив ідею надсилати туди студентів

Щоправда, диктатора хвилює, що "за кожним студентом не встежиш", інформує ZN.ua.

Російських будівельників на окупованих територіях вбивають - Путін похвалив ідею надсилати туди студентів
© Getty Images

Ватажок Російської Федерації Владімір Путін розродився заявою про те, що він вважає вдалою ідею залучати студентські будзагони для роботи на окупованих територіях України. Про це повідомляє інформагентство ТАСС.

"Ідея хороша", - сказав глава держави-терористки 25 січня, на зустрічі зі студентами.

Водночас Путін плутано пояснив, чому наразі цю ідею реалізовувати зарано.

Він звернув увагу, що там "не все просто" і "ситуація поки що складна на багатьох територіях".

"А якщо в масовому порядку студенти там працюватимуть - просто за кожним не встежиш", - констатував Путін, ніяк не пояснивши цей меседж.

Заява пролунала на тлі повідомлень у російських ЗМІ про те, що в Росії призупинили набір робітників для роботи на окупованих територіях України, оскільки їх вбивають десятками.

Нагадаємо, у січні на нараді з урядовцями сам Путін і легітимізував в інформаційному просторі цю тему - загибелі російських будівельників, які працюють на окупованих територіях.

Причому виплати пораненим будівельникам або сім'ям загиблих на окупованих територіях досі відсутні.

Нагадаєммо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час Українського сніданку в Давосі висловив сумнів, чи живий Путін. Він зазначив, що, як наслідок, на сьогодні склалася така ситуація, що взагалі незрозуміло, з ким в Росії говорити й про що.

За матеріалами: ТАСС /

Лія Ільченко, ZN.ua





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