Пісторіус назвав терміни поставок Leopard в Україну

Навчання військових почнуть уже найближчим часом.

Пісторіус назвав терміни поставок Leopard в Україну
© Boris Pistorius / Facebook

Міністр оборони Німеччини Боріч Пісторіус заявив, що перші бойові танки Leopard2 надійдуть із Німеччини в Україну приблизно через три місяці. Про це він сказав після засідання Комітету з питань оборони Бундестагу у середу, пише ARD.

Політик заявив, що зараз у максимально пришвидшеному темпі розпочнуться навчання військових та уточнення маршрутів постачання.

Пісторіус назвав рішення про поставку танків «історичним», оскільки воно було узгоджене в умовах «дуже вибухонебезпечної ситуації в Україні». При цьому запевнив, що Німеччина в жодному разі не стане стороною війни.

«Це важлива зміна гри, можливо, у цій війні або на цьому етапі війни», - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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