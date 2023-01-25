Пісторіус назвав терміни поставок Leopard в Україну

Міністр оборони Німеччини Боріч Пісторіус заявив, що перші бойові танки Leopard2 надійдуть із Німеччини в Україну приблизно через три місяці. Про це він сказав після засідання Комітету з питань оборони Бундестагу у середу, пише ARD .

Політик заявив, що зараз у максимально пришвидшеному темпі розпочнуться навчання військових та уточнення маршрутів постачання.

Пісторіус назвав рішення про поставку танків «історичним», оскільки воно було узгоджене в умовах «дуже вибухонебезпечної ситуації в Україні». При цьому запевнив, що Німеччина в жодному разі не стане стороною війни.

«Це важлива зміна гри, можливо, у цій війні або на цьому етапі війни», - додав він.