Космічна розвідка Росії колапсує під впливом санкцій - ГУР

Космічна розвідка Росії колапсує під впливом західних санкцій. Фактично зупинене виробництво на одному з з ключових підприємств російської космічної галузі. Про це повідомляє ГУР МО України .

Відомо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" потрапило під міжнародні санкції. Це підприємство, де російські конструктори та науковці розробляють так звані "великі очі" — засоби ведення космічної розвідки.

Завод розташований у місті Желєзноґорск Красноярського краю. Там виробництво фактично зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів. У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки перенесені на кілька років.