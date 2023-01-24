Космічна розвідка Росії колапсує під впливом санкцій - ГУР

Одне з ключових російських підприємств космічної галузі де-факто зупинене, інформує ZN.ua.

Космічна розвідка Росії колапсує під впливом санкцій - ГУР
© Известия

Космічна розвідка Росії колапсує під впливом західних санкцій. Фактично зупинене виробництво на одному з з ключових підприємств російської космічної галузі. Про це повідомляє ГУР МО України.

Відомо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну акціонерне товариство "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва" потрапило під міжнародні санкції. Це підприємство, де російські конструктори та науковці розробляють так звані "великі очі" — засоби ведення космічної розвідки.

Завод розташований у місті Желєзноґорск Красноярського краю. Там виробництво фактично зупинене через гострий брак компонентів електроніки як іноземного, так і російського виробництва. Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів. У підсумку планові строки завершення науково-дослідних робіт вказаних комплексів космічної розвідки перенесені на кілька років.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліціїКулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"
Блок рекламы


Похожие новости
У ній хрестили "мобіків" перед відправкою до України: у Росії спалахнула потужна пожежа у церкві - фото та відеоУ ній хрестили "мобіків" перед відправкою до України: у Росії спалахнула потужна пожежа у церкві - фото та відео
Небезпека нового вторгнення Росії в Україну, зокрема й на Київ, зберігається – МельникНебезпека нового вторгнення Росії в Україну, зокрема й на Київ, зберігається – Мельник
Посли ЄС продовжили санкції проти РосіїПосли ЄС продовжили санкції проти Росії
У Росії призупинили набір робітників для роботи на окупованих територіях України: вбивають десяткамиУ Росії призупинили набір робітників для роботи на окупованих територіях України: вбивають десятками
В Росії погрожують Молдові через її наміри вступити до НАТОВ Росії погрожують Молдові через її наміри вступити до НАТО
У Офісі генпрокурора не сумніваються у причетності Ірану до постачання дронів РосіїУ Офісі генпрокурора не сумніваються у причетності Ірану до постачання дронів Росії
У Росії спалахнув ешелон, який готували до відправки в Україну: фото та відео сильної пожежіУ Росії спалахнув ешелон, який готували до відправки в Україну: фото та відео сильної пожежі
Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNNМіністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN
Міністр з євросправ Чехії розповів, як санкції проти Росії допомагають ЄС виграти часМіністр з євросправ Чехії розповів, як санкції проти Росії допомагають ЄС виграти час
Група Вагнера заробляє в ЦАР мільярд доларів для фінансування війни Росії в Україні — POLITICOГрупа Вагнера заробляє в ЦАР мільярд доларів для фінансування війни Росії в Україні — POLITICO
Последние новости
Подгружаем последние новости