Британія запропонувала підтримку у створенні спецтрибуналу для керівництва РФ — The Guardian

Спецтрибунал має на меті притягнути до відповідальності лідерів Росії, інформує ZN.ua.

Британія запропонувала підтримку у створенні спецтрибуналу для керівництва РФ — The Guardian
© unsplash/famouswebsites

Велика Британія запропонувала кваліфіковану підтримку для створення спеціального трибуналу, здатного притягнути до відповідальності російське цивільне і військове керівництво, включно з главою Кремля Владіміром Путіним, за воєнні злочини проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Британський уряд заявив, що отримав пропозицію від України приєднатися до групи міжнародних партнерів, які працюють над створенням механізму притягнення до відповідальності російського керівництва, і закликав інші країни G7 також долучитися до цієї роботи.

Уряд Британії досі чинив опір пропозиції створення трибуналу, оскільки юридичні радники побоюються, що це підірве авторитет Міжнародного кримінального суду та його головного прокурора Каріма Хана.

Кампанію зі створення спеціалізованого суду очолили британський адвокат Філіп Сендс, колишній прем'єр-міністр Британії Гордон Браун і сам український уряд.

Цього тижня Європарламент підтримав такий план, як і міністр закордонних справ Німеччини Аанналена Бербок під час свого візиту до Гааги, де знаходиться МКС.

Хан виступив проти створення спеціального трибуналу, заявивши, що він буде дублювати роботу МКС. Правозахисники стверджують, що трибунал у стилі Нюрнберга необхідний для розгляду конкретного злочину агресії, і він відкриє чіткий шлях для притягнення до відповідальності російського керівництва, а не рядових солдатів.

Підтримка створення спеціального трибуналу з боку Великої Британії була обмежена, оскільки уряд заявляв, що підтримає спеціальний суд, якщо він не дублюватиме роботу МКС. Також британський уряд додав, що трибунал повинен базуватися на українському національному правосудді, але містити міжнародні елементи.

«Воєнні злочини Росії не повинні залишитися безкарними. Саме тому Велика Британія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, запропонувавши свій юридичний досвід для вивчення можливостей притягнення російських лідерів до відповідальності», - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

«Розслідування злочину агресії може доповнити встановлені механізми розслідування воєнних злочинів, включаючи Міжнародний кримінальний суд та внутрішній правовий процес України. Разом ці паралельні процеси допоможуть забезпечити повне розслідування всіх злочинів і притягнення винних до відповідальності», - зазначили в Міністерстві закордонних справ Британії.

Також МЗС визнало, що МКС не має юрисдикції щодо злочинів агресії, скоєних проти України, але підкреслило, що деталі пропозиції матимуть значення, і що Велика Британія готова вивчити можливість створення «гібридного» трибуналу, тобто спеціалізованого суду, інтегрованого в українську систему правосуддя з міжнародними елементами.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"
Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – БлащакПольща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак
Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танкиБалтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки
Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильноМоравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
Блок рекламы


Похожие новости
Не тільки танки Challenger: Велика Британія також відправляє Україні близько 30 САУ AS-90Не тільки танки Challenger: Велика Британія також відправляє Україні близько 30 САУ AS-90
Великобританія направить до України танковий ескадрон – The IndependentВеликобританія направить до України танковий ескадрон – The Independent
Британія передає Україні першу партію танків Challenger 2: у чому їхня унікальністьБританія передає Україні першу партію танків Challenger 2: у чому їхня унікальність
Британія та Японія підписали оборонну угоду на тлі занепокоєння щодо загрози з боку КитаюБританія та Японія підписали оборонну угоду на тлі занепокоєння щодо загрози з боку Китаю
В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку України — МЗСВ Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку України — МЗС
Бельгія відправить Україні нову військову допомогу, а Ірландія надасть енергетичну підтримку – ЗеленськийБельгія відправить Україні нову військову допомогу, а Ірландія надасть енергетичну підтримку – Зеленський
У Великій Британії наполягають на передачі Україні танків – The GuardianУ Великій Британії наполягають на передачі Україні танків – The Guardian
Bloomberg: Британія розглядає поставки танків Challenger 2 в УкраїніBloomberg: Британія розглядає поставки танків Challenger 2 в Україні
The Telegraph: Чому Британія не відправляє Україні «броню», як США, Франція і Німеччина?The Telegraph: Чому Британія не відправляє Україні «броню», як США, Франція і Німеччина?
Ряд британських політиків виступили за створення спецтрибуналу для Путіна – The GuardianРяд британських політиків виступили за створення спецтрибуналу для Путіна – The Guardian
Последние новости
Подгружаем последние новости