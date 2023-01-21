Британія запропонувала підтримку у створенні спецтрибуналу для керівництва РФ — The Guardian

Велика Британія запропонувала кваліфіковану підтримку для створення спеціального трибуналу, здатного притягнути до відповідальності російське цивільне і військове керівництво, включно з главою Кремля Владіміром Путіним, за воєнні злочини проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Британський уряд заявив, що отримав пропозицію від України приєднатися до групи міжнародних партнерів, які працюють над створенням механізму притягнення до відповідальності російського керівництва, і закликав інші країни G7 також долучитися до цієї роботи.

Уряд Британії досі чинив опір пропозиції створення трибуналу, оскільки юридичні радники побоюються, що це підірве авторитет Міжнародного кримінального суду та його головного прокурора Каріма Хана.

Кампанію зі створення спеціалізованого суду очолили британський адвокат Філіп Сендс, колишній прем'єр-міністр Британії Гордон Браун і сам український уряд.

Цього тижня Європарламент підтримав такий план, як і міністр закордонних справ Німеччини Аанналена Бербок під час свого візиту до Гааги, де знаходиться МКС.

Хан виступив проти створення спеціального трибуналу, заявивши, що він буде дублювати роботу МКС. Правозахисники стверджують, що трибунал у стилі Нюрнберга необхідний для розгляду конкретного злочину агресії, і він відкриє чіткий шлях для притягнення до відповідальності російського керівництва, а не рядових солдатів.

Підтримка створення спеціального трибуналу з боку Великої Британії була обмежена, оскільки уряд заявляв, що підтримає спеціальний суд, якщо він не дублюватиме роботу МКС. Також британський уряд додав, що трибунал повинен базуватися на українському національному правосудді, але містити міжнародні елементи.

«Воєнні злочини Росії не повинні залишитися безкарними. Саме тому Велика Британія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, запропонувавши свій юридичний досвід для вивчення можливостей притягнення російських лідерів до відповідальності», - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

«Розслідування злочину агресії може доповнити встановлені механізми розслідування воєнних злочинів, включаючи Міжнародний кримінальний суд та внутрішній правовий процес України. Разом ці паралельні процеси допоможуть забезпечити повне розслідування всіх злочинів і притягнення винних до відповідальності», - зазначили в Міністерстві закордонних справ Британії.

Також МЗС визнало, що МКС не має юрисдикції щодо злочинів агресії, скоєних проти України, але підкреслило, що деталі пропозиції матимуть значення, і що Велика Британія готова вивчити можливість створення «гібридного» трибуналу, тобто спеціалізованого суду, інтегрованого в українську систему правосуддя з міжнародними елементами.