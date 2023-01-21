До російського наступу залишилось мало часу – глава Пентагону

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що час для надання Україні сучасної зброї, яка їй потрібна перед очікуваним наступом Росії навесні, закінчується, оскільки і США , і Німеччина відмовляються від запитів Києва на їхні найпотужніші бойові танки, пише Bloomberg .