До російського наступу залишилось мало часу – глава Пентагону

Остін тисне на союзників, щоб вони надіслали Україні нову зброю. Та водночас США та Німеччина досі не надають свої основні бойові танки, інформує ZN.ua.

До російського наступу залишилось мало часу – глава Пентагону
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що час для надання Україні сучасної зброї, яка їй потрібна перед очікуваним наступом Росії навесні, закінчується, оскільки і США, і Німеччина відмовляються від запитів Києва на їхні найпотужніші бойові танки, пише Bloomberg.


Оксана Коваль, ZN.ua





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