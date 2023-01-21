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2023-01-21
До російського наступу залишилось мало часу – глава Пентагону
Остін тисне на союзників, щоб вони надіслали Україні нову зброю. Та водночас США та Німеччина досі не надають свої основні бойові танки, інформує
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Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що час для надання Україні сучасної зброї, яка їй потрібна перед очікуваним наступом Росії навесні, закінчується, оскільки і США, і Німеччина відмовляються від запитів Києва на їхні найпотужніші бойові танки, пише
Оксана Коваль, ZN.ua