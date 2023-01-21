Санду не виключає, що Молдова може оголосити курс до НАТО

Вторгнення Росії в Україну спонукає Молдову замислитись над тим, щоб відійти від закріпленого конституцією нейтрального статусу та увійти до «ширшого альянсу».

Президентка країни Майя Санду в інтерв’ю POLITICO у відповідь на питання про можливий вступ до НАТО заявила, що Молдова зважує такий крок.

«Зараз йде серйозна дискусія про нашу здатність захищати себе, чи можемо ми зробити це самі, чи нам варто бути частиною ширшого альянсу. І якщо ми в якийсь момент як нація дійдемо висновку, що нам потрібно змінити нейтралітет, це має відбутися демократичним шляхом», — сказала вона.

У своїй відповіді Санду була обережна щодо назви цього альянсу і, аби не дратувати Путіна, не уточнила, чи йдеться про НАТО. Російський диктатор вже намагається дестабілізувати проєвропейський уряд Молдови і застеріг Молдову від подальшої військової співпраці з західними союзниками.

Хоча Молдова не є членом НАТО, вона співпрацює з організацією та робить свій внесок у миротворчі сили НАТО в Косово.

У вересні минулого року Санду разом з іншими лідерами зустрілася з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН . Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску взяв участь у грудневій зустрічі НАТО в Бухаресті — це перший випадок, коли міністр закордонних справ Молдови брав участь у зустрічі міністрів НАТО. На цій зустрічі союзники знову підтвердили підтримку Молдови, в тому числі через забезпечення підготовки молдовських сил оборони. Сусідня Румунія, член НАТО, також особливо зацікавлена у збільшенні військового співробітництва.

Найбільш явною перешкодою для подальшої інтеграції Молдови є те, що всередині країни, у сепаратистському регіоні Придністров’я, базуються російські солдати.