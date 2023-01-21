Санду не виключає, що Молдова може оголосити курс до НАТО
За її словами, дискусії щодо зміни нейтрального статусу вже точаться, інформує
Вторгнення Росії в Україну спонукає Молдову замислитись над тим, щоб відійти від закріпленого конституцією нейтрального статусу та увійти до «ширшого альянсу».
Президентка країни Майя Санду в
«Зараз йде серйозна дискусія про нашу здатність захищати себе, чи можемо ми зробити це самі, чи нам варто бути частиною ширшого альянсу. І якщо ми в якийсь момент як нація дійдемо висновку, що нам потрібно змінити нейтралітет, це має відбутися демократичним шляхом», — сказала вона.
У своїй відповіді Санду була обережна щодо назви цього альянсу і, аби не дратувати Путіна, не уточнила, чи йдеться про НАТО. Російський диктатор вже намагається дестабілізувати проєвропейський уряд Молдови і застеріг Молдову від подальшої військової співпраці з західними союзниками.
Хоча Молдова не є членом НАТО, вона співпрацює з організацією та робить свій внесок у миротворчі сили НАТО в Косово.
У вересні минулого року Санду разом з іншими лідерами зустрілася з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску взяв участь у грудневій зустрічі НАТО в Бухаресті — це перший випадок, коли міністр закордонних справ Молдови брав участь у зустрічі міністрів НАТО. На цій зустрічі союзники знову підтвердили підтримку Молдови, в тому числі через забезпечення підготовки молдовських сил оборони. Сусідня Румунія, член НАТО, також особливо зацікавлена у збільшенні військового співробітництва.
Найбільш явною перешкодою для подальшої інтеграції Молдови є те, що всередині країни, у сепаратистському регіоні Придністров’я, базуються російські солдати.