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2023-01-20
Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак
Бригаді нададуть бойові машини піхоти та танки Т-72.
© Міністерство оборони Польщі / Facebook
Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час саміту на авіабазі Рамштайн.
«У рамках нового пакету підтримки України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми можемо оснастити і навчити українських солдатів у кількості до бригади», -
Блащак уточнив, що обладнання буде вживане.
"Це будуть бойові машини піхоти та танки Т-72, які у нас ще залишилися", - сказав міністр.
Анастасія Дейна, ZN.ua