Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак

Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час саміту на авіабазі Рамштайн.

«У рамках нового пакету підтримки України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми можемо оснастити і навчити українських солдатів у кількості до бригади», - передає слова Блащака Міністерство оборони Польщі.

Блащак уточнив, що обладнання буде вживане.

"Це будуть бойові машини піхоти та танки Т-72, які у нас ще залишилися", - сказав міністр.