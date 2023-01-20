Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак

Бригаді нададуть бойові машини піхоти та танки Т-72.

Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак
© Міністерство оборони Польщі / Facebook

Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час саміту на авіабазі Рамштайн.

«У рамках нового пакету підтримки України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми можемо оснастити і навчити українських солдатів у кількості до бригади», - передає слова Блащака Міністерство оборони Польщі.

Блащак уточнив, що обладнання буде вживане.

"Це будуть бойові машини піхоти та танки Т-72, які у нас ще залишилися", - сказав міністр.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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