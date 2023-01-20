Директор ЦРУ таємно відвідав Київ і попередив Зеленського про плани РФ – WP

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс таємно відвідав Київ наприкінці попереднього тижня та поінформував президента України Володимира Зеленського про те, що РФ , ймовірно, планує найближчими тижнями та місяцями в контексті війни. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, знайомі з візитом.

Джерела стверджують, що під час зустрічі Зеленський та високопосадовці української розвідки обмірковували те, наскільки довго Україна може розраховувати на допомогу США та Заходу після того, як Палата представників США перейшла під контроль Республіканської партії. Бернс на зустрічі нібито заявив, що в якийсь момент через це отримувати цю допомогу стане важче.

"Зеленський та його помічники залишили зустріч минулого тижня з враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, а екстрене фінансування України у розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні, триватиме принаймні до липня чи серпня", - йдеться у повідомленні. у матеріалі.