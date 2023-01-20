У Харкові судитимуть зрадницю з Ізюма, яка організувала фільтраційні заходи та здавала окупантам українських патріотів

Правоохоронці завершили розслідування щодо податківиці з Ізюма, яка піл час окупації Харківщини організувала фільтраційні заходи та здавала російським загарбникам українських патріотів, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Зараз обвинувачена перебуває під вартою.

«Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо старшого державного ревізора-інспектора Ізюмського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС у Харківській області за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – повідомили в прокуратурі.

Слідство встановило, що в Ізюмі зрадниця активно співпрацювала з російськими загарбниками. В окупаційній «адміністрації» вона виконувала обов’язки зі здійснення підбору кадрів та оформлення місцевих як працівників комунальних і інших служб.

«Також зрадниця проводила фільтраційні заходи. Вона виявляла проукраїнських громадян з метою створення недопущення їхньої протидії для утвердження влади РФ на території України», – додали в прокуратурі.

Справу зрадниці розглядатиме Ленінський районний суд Харкова.