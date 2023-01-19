Окупанти не випускають українців із Енергодара — ЦНС

Російські війська не випускають жителів із тимчасово окупованого Енергодара, інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти тримають мешканців Енергодара в місті заради того, аби використовувати їх, як живий щит.. За даними місцевої влади, в місті заблокували близько 10-15 тисячі місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації", - йдеться в повідомленні.

Російські війська розміщують техніку серед житлових будинків.

"Вони розуміють, що зменшення кількість цивільного населення сприятиме діям ЗСУ з деокупації міста", - додали в ЦНС.