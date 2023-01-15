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2023-01-15
Знищено 28 житлових будинків: фото наслідків ударів по Києву 14 січня
У суботу, 14 січня, внаслідок атаки росіян на столичний регіон були значно пошкоджені приватні будинки громадян, одна з ракет впала на житлові будинки у селі Копилів.
Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба, інформує
Також він опублікував світлини з наслідки ранкової атаки країни-терориста.
За інформацією Олексія Кулеби, російські ракети пошкодили 28 житлових будинків.
На щастя, обійшлося без постраждалих, поінформував посадовець.
Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти вдарили по критичній інфраструктурі у Києві.
Олексій Руденко, Апостроф