Скільки російських ракет збила ППО 14 січня: Залужний озвучив цифру

У суботу, 14 січня, Росія завдала масованих ракетних ударів по території нашої країни, зранку випустивши з північного напрямку зенітні керовані ракети С-400 (С-300) по Києву.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Апостроф .

Пізніше держава-терорист застосувала по об'єктах критичної інфраструктури України високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59, перерахував головком.

Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети, повідомив Валерій Залужний.

Захисники з повітряного командування "Схід" збили над Дніпропетровською областю 6 ворожих ракет, у свою чергу повідомив голова облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Під час масованого ракетного удару було знищено 25 із 38 випущених ракет різних типів, наголосили у Повітряних Силах ЗСУ.

Сьогодні вдень, близько 13:00, ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

Всього було випущено 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Разом з тим із винищувачів Су-35 було здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.

Також випущено п'ять крилатих ракет Х-22 з п'яти далеких бомбардувальників Ту-22м3, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Дніпрі.

Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності всіх повітряних командувань – "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".

Станом на 18:30 на сході та півдні країни протиповітряна битва продовжується - ворог продовжує атакувати з літаків тактичної авіації. Випущено ще п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збиті ППО.

Загалом нині знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема, 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", а також сім керованих авіаційних ракет Х-59.