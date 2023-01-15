Багато загиблих, десятки поранених: нові дані, фото та відео теракту Росії у Дніпрі

Під час масованого ракетного удару по Дніпру, який російські агресори здійснили у вихідний день, 14 січня, одна з ракет потрапила в проліт багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого два під'їзди виявилися зруйнованими вщент.

Про це пише "Апостроф", інформує Апостроф.

Заблокованих у квартирах мешканців евакуюють кранами, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Вони сигналізують рятувальникам ліхтарями та мобільними телефонами.

Наразі, як повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, відомо про 5 загиблих.

Травмовано 21 особу, з них - 3 дитини. Врятовано 20 осіб, з них – 3 дитини.

Екстрені служби дістають людей під завалами, рятувальна операція продовжується.


Олексій Руденко, Апостроф





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